تصعيد روسي أوكراني متواصل.. قتلى وأضرار واسعة في هجمات استهدفت منشآت وموانئ

موسكو-كييف-سانا

يتواصل التصعيد بين روسيا وأوكرانيا مع اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيّرة، التي استهدفت اليوم السبت، منشآت لوجستية وسفناً روسية، وأسفرت عن خسائر بشرية وأضرار واسعة، وسط تحذيرات من تفاقم التوتر الإقليمي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن حاكم مقاطعة تامبوف يفغيني بيرفيشوف قوله: إن طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، استهدفت مركزاً لوجستياً تابعاً لشركة “وايلدبيريز” في المقاطعة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأوضح بيرفيشوف أن الهجوم الأوكراني أدى أيضاً إلى إصابة 25 شخصاً بشظايا واندلاع حريق كبير في مستودع الشركة.

تصعيد جوي واسع

وفي سياق متصل، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أكثر من 370 طائرة مسيّرة أوكرانية حلّقت باتجاه العاصمة الروسية منذ الساعة الثامنة والنصف مساء أمس الجمعة، مؤكداً أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تحييد معظمها على مسافات بعيدة، فيما تم تدمير 64 مسيّرة أثناء اقترابها من المدينة.

ضربات تستهدف الموانئ

وبموازاة هذه التطورات، أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم، باستهداف القوات الروسية بضربات “جماعية” منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد التشحيم في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في جنوب أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان نقلته “سبوتنيك”: إن الغارات الجوية والبرية تمت باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيّرة، كما جرى استهداف سفينتين تحملان شحنات عسكرية في ميناء تشورنومورسك، وفي عرض البحر.

استهداف أسطول الظل

وفي موازاة الهجمات بالطائرات المسيّرة، أعلنت أوكرانيا اليوم استهداف 13 سفينة من “أسطول الظل” الروسي في البحر الأسود وبحر آزوف، بينها سفن شحن جافة وناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة ورافعتان عائمتان.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم” عن قائد قوات الأنظمة المسيرة روبرت بروفدي قوله: إن “العملية التي حملت اسم “مولوتشكا” واستمرت من السادس حتى الثامن عشر من تموز الجاري، استهدفت 172 سفينة روسية، بينها 118 سفينة في بحر آزوف و54 في البحر الأسود، بهدف وقف الخدمات اللوجستية للنفط والوقود والبضائع المستخدمة للتحايل على العقوبات”.

ووفق وكالة “أوكرانفورم”، بلغ عدد السفن المستهدفة من قبل القوات الأوكرانية 159 سفينة خلال 12 يوماً.

وتزداد حدة التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شباط عام 2022 مع توسّع العمليات العسكرية وتبادل الضربات في العمقين الروسي والأوكراني، وتزايد اعتماد الطرفين على الطائرات المسيّرة في تنفيذ هجمات دقيقة وبعيدة المدى.

وقد أدّى هذا التطور إلى انتقال المواجهة من خطوط الجبهة التقليدية إلى استهداف منشآت لوجستية، وبنى تحتية، ومراكز صناعية، ما عمّق التوترات ورفع مستوى المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية والداخلية على حدّ سواء.