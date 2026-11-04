الطاقة الذرية تبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع ماليزيا

بانجي-سانا
أجرى وفد من هيئة الطاقة الذرية، برئاسة رئيس الهيئة مضر العكلة، ومشاركة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد سويد، زيارة إلى ماليزيا، بحث خلالها مع الوكالة النووية الماليزية وعدد من المؤسسات الأكاديمية سبل تعزيز التعاون العلمي والتقني وتبادل الخبرات، وتوسيع فرص الدراسة الأكاديمية أمام الطلاب السوريين.
تعزيز التعاون العلمي والبحثي
وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الوفد عقد في مقر الوكالة النووية الماليزية، التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اجتماعات تناولت آليات تبادل الخبرات وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي.
فرص أكاديمية للطلاب السوريين
وزار الوفد جامعة ماليزيا الوطنية (UKM)، وبحث مع المعنيين فيها إمكانات إقامة شراكات أكاديمية مع الجامعات الماليزية، كما اطلع على برامج الدراسات العليا التي تقدمها كلية العلوم والتكنولوجيا، بهدف إتاحة فرص للطلاب السوريين لمتابعة دراساتهم في المجالات النووية والتقنية بالجامعات الماليزية.
وشملت الزيارة جولة في معرض للأنشطة والمشاريع الطلابية، اطلع خلالها الوفد على نماذج من المشاريع العلمية والتقنية والإبداعات الطلابية، والأنشطة الهادفة إلى تشجيع الابتكار والبحث العلمي.
وتأتي الزيارة في إطار جهود هيئة الطاقة الذرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية الدولية، والاستفادة من الخبرات في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية والبحث العلمي، وتطوير فرص التأهيل الأكاديمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء القدرات العلمية الوطنية.