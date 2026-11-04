الطاقة الذرية تبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع ماليزيا

‏ ‏بانجي-سانا‏

‏أجرى وفد من هيئة الطاقة الذرية، برئاسة رئيس الهيئة مضر العكلة، ومشاركة ‏معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد سويد، زيارة إلى ماليزيا، بحث ‏خلالها مع الوكالة النووية الماليزية وعدد من المؤسسات الأكاديمية سبل تعزيز ‏التعاون العلمي والتقني وتبادل الخبرات، وتوسيع فرص الدراسة الأكاديمية أمام ‏الطلاب السوريين.‏

تعزيز التعاون العلمي والبحثي

وذكرت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أن الوفد عقد في مقر الوكالة النووية الماليزية، التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا ‏والابتكار، اجتماعات تناولت آليات تبادل الخبرات وتطوير العلاقات الثنائية في ‏مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي.‏

فرص أكاديمية للطلاب السوريين

وزار الوفد جامعة ماليزيا الوطنية (‏UKM‏)، وبحث مع المعنيين فيها إمكانات إقامة ‏شراكات أكاديمية مع الجامعات الماليزية، كما اطلع على برامج الدراسات العليا التي ‏تقدمها كلية العلوم والتكنولوجيا، بهدف إتاحة فرص للطلاب السوريين لمتابعة ‏دراساتهم في المجالات النووية والتقنية بالجامعات الماليزية.‏

وشملت الزيارة جولة في معرض للأنشطة والمشاريع الطلابية، اطلع خلالها الوفد ‏على نماذج من المشاريع العلمية والتقنية والإبداعات الطلابية، والأنشطة الهادفة إلى ‏تشجيع الابتكار والبحث العلمي.‏

‏‏وتأتي الزيارة في إطار جهود هيئة الطاقة الذرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‏لتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية الدولية، والاستفادة من الخبرات في ‏مجالات التكنولوجيا النووية السلمية والبحث العلمي، وتطوير فرص التأهيل الأكاديمي ‏وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء القدرات العلمية الوطنية.‏