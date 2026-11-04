وزير الإعلام يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون ‏

القاهرة-سانا
بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع نظيره المصري ضياء رشوان سبل تعزيز التعاون بين سوريا ومصر في المجال الإعلامي، وعدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي افتتحت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكانت سوريا تسلمت العام الماضي رئاسة الدورة العادية الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة، وصوت مجلس وزراء الإعلام العرب حينها بالإجماع على اختيار دمشق عاصمة للإعلام العربي لعام 2028.
يذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب الذي تأسس عام 1964 تحت مظلة جامعة الدول العربية، يعد الهيئة الوزارية العليا المعنية بوضع الاستراتيجيات الإعلامية المشتركة وتنسيق السياسات والخطط الإعلامية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات وترسيخ الهوية والقضايا العربية.