وزير الإعلام يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون ‏

القاهرة-سانا‏

بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع نظيره المصري ضياء رشوان سبل ‌‏تعزيز التعاون بين سوريا ومصر في المجال الإعلامي، وعدداً من المجالات ‌‏ذات الاهتمام المشترك.‏

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء على هامش أعمال الدورة العادية ‏الـ 56 ‏لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي افتتحت في مقر الأمانة العامة ‏لجامعة ‏الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.‏

وكانت سوريا تسلمت العام الماضي رئاسة الدورة العادية الـ 55 لمجلس ‌‏‌‏وزراء الإعلام العرب في القاهرة، وصوت مجلس وزراء الإعلام العرب ‌‏ ‏حينها بالإجماع على اختيار دمشق عاصمة للإعلام العربي لعام ‌‏‌‏2028.‏

يذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب الذي تأسس عام 1964 تحت مظلة ‌‏‌‏جامعة الدول العربية، يعد الهيئة الوزارية العليا المعنية بوضع الاستراتيجيات ‌‏‌‏الإعلامية المشتركة وتنسيق السياسات والخطط الإعلامية بين الدول ‌‏‌‏الأعضاء لمواجهة التحديات وترسيخ الهوية والقضايا العربية.‏