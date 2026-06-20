65 طالباً معتقلاً في سجون الاحتلال يُحرمون من تقديم امتحانات الثانوية العامة

القدس المحتلة-سانا

قال نادي الأسير الفلسطيني: إن 65 طالباً من طلبة الثانوية العامة، وفق معطيات وزارة التربية والتعليم، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد حُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 20- 6- 2026 وتنتهي في 8-7- 2026، شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح النادي في بيان له اليوم السبت، نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن الطلبة المعتقلين يواجهون ظروفاً قاسية منذ بدء جريمة الإبادة، تتمثل في التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، إضافة إلى حرمانهم من عائلاتهم ومن حقهم الأساسي في التعليم.

وأضاف البيان: إن سلطات الاحتلال صعّدت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق تغييرات خطيرة طالت أوضاع الأسرى وظروف احتجازهم، بمن فيهم الأسرى الأطفال.

ولفت النادي إلى أن حق الأسرى في التعليم شكّل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيته، رغم محاولات إدارة السجون حرمانهم منه، إلا أن سياسات الاحتلال سلبت هذا الحق خلال الفترة الأخيرة، وحولت السجون إلى أماكن للتعذيب والتنكيل المستمر.

وأكد أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة ممنهجة تقوم على التعذيب والإذلال والتنكيل بحق الأسرى، بهدف إلحاق أذى نفسي وجسدي بهم، بمن في ذلك الأطفال والطلبة المعتقلون.

ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الطلبة الفلسطينيون المعتقلون، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة استهدافهم، وضمان حمايتهم، وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يشار إلى أن نادي الأسير الفلسطيني أكد في السابع عشر من حزيران الجاري أن ما يقارب الـ 49 % من إجمالي الأسرى والمعتقلين ‏الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي محتجزون تعسفياً من دون لوائح اتهام.‏