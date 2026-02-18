مصرع 38 عاملاً بانفجار غاز في منجم وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

لقي 38 عاملاً مصرعهم في انفجار غاز وقع اليوم الأربعاء في منجم رصاص في ولاية بلاتو وسط نيجيريا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول المحلي في منطقة بشار علي أدم إدريس قوله: “حتى الآن تأكد مقتل 38 شخصاً، ونُقل حوالي 27 غيرهم إلى المستشفى”.

وتُعد ولاية بلاتو تاريخياً محور نشاط التعدين في نيجيريا الذي انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

وتُعرف عاصمة هذه المنطقة جوس باسم “مدينة القصدير”، في إشارة إلى ماضيها التعديني الذي صار يقتصر حالياً على مناجم حرفية صغيرة وغير مرخصة.