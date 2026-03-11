مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار مجلس الأمن الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول المجلس والأردن

الرياض-سانا

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الذي أدان الهجمات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد الأمين العام في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس نشرته على موقعها،أن هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، هي دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن.

وبيّن البديوي أن تبنّي القرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيماناً تاماً بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأوضح البديوي أن قرار مجلس الأمن أكد على دعمه القوي للسلامة الإقليمية لدول مجلس التعاون والأردن، ولسيادتها واستقلالها السياسي، ولأهمية منطقة الخليج للسلام والأمن الدوليين ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أدان في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاستهداف الإيراني الغاشم لخزانات الوقود في ميناء صلالة بسلطنة عمان.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية.