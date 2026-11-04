تراجع الأسهم الأوروبية وسط حالة حذر بسبب ضبابية الوضع في الشرق الأوسط

لندن-سانا



تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية عند الإغلاق أمس الثلاثاء، في ظل استمرار توتر الأسواق وسط شكوك حيال احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بينما يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من نتائج الأرباح.



وذكرت رويترز أن المؤشر ​ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.58 بالمئة إلى 645.66 نقطة، في حين قادت أسهم شركات التعدين التراجع بسبب نزول ‌أسعار النحاس.



وانخفض سهم شركة تسالاندو الألمانية لبيع الملابس عبر ​الإنترنت 6.6 بالمئة، ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس، بعدما غطى ضعف هامش الأرباح الإجمالي وصافي الخسائر على المبيعات التي فاقت التوقعات قليلاً.



وتراجع قطاع التكنولوجيا واحداً بالمئة تقريباً، مع هبوط سهم شركة إيه.إس.إم.إل العملاقة في ​مجال الذكاء الاصطناعي 1.6 بالمئة.



وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترات متكررة وهجمات متفرقة على السفن التجارية في ظل ‏استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وسلاسل ‏إمدادات الطاقة العالمي وأثر سلباً على أسعار الأسهم الأوروبية.