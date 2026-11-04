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الأسهم اليابانية تتراجع 3% مع تأثر قطاع الذكاء الاصطناعي بانتخابات أمريكا

photo 2026 10 29 09 30 42 الأسهم اليابانية تتراجع 3% مع تأثر قطاع الذكاء الاصطناعي بانتخابات أمريكا
شاشة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر نيكي الياباني-طوكيو-رويترز


طوكيو-سانا

تراجع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من ​أن تؤدي مكاسب الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد ‌النصفي للكونغرس الأمريكي إلى فرض قواعد أكثر صرامة على مشروعات مراكز البيانات، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي هبط3.1 بالمئة ​إلى 61127.9 نقطة، في ​حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.85 بالمئة إلى⁠3857.97 نقطة، ومن بين 225 سهماً على المؤشر ​نيكي، انخفض 130 سهماً وارتفع 95 سهماً.

كما تراجعت أسهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 6.4 بالمئة وأسهم شركة طوكيو إلكترون خمسة بالمئة، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال ​التكنولوجيا نحو سبعة بالمئة ​وسط بيع ⁠المستثمرين للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبينما انخفض سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 10 بالمئة تراجعت أسهم ​شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وهي مواد أساسية ​لمراكز البيانات، ⁠حيث هوت أسهم فوجيكورا 8.2 بالمئة وفوروکاوا إلكتريك 9 بالمئة.

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