النفط يواصل خسائره بعد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران

بكين -سانا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مواصلة خسائرها بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات ‏المتحدة وإيران لوقف القتال، وإعادة فتح مضيق هرمز.‏

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو ما يعادل 1.12 بالمئة، إلى 78.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:05 ‏بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً، أو 1.28 بالمئة، إلى 75.81 دولاراً للبرميل، وفقاً لوكالة ‏رويترز.‏

وأرجع محللون هذا التراجع إلى تنامي التوقعات بعودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق بوتيرة أسرع من المتوقع، في أعقاب ‏مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران، ما دفع المتعاملين إلى تكثيف عمليات البيع في أسواق الطاقة.‏

وتنص المذكرة على فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، مع إعادة حركة ‏الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.‏

ويرى مراقبون أن أي تخفيف أو رفع للعقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية من شأنه زيادة المعروض العالمي، ‏وتقليص المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة.‏