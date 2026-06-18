النفط يواصل خسائره بعد الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران

بكين -سانا
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، مواصلة خسائرها بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لوقف القتال، وإعادة فتح مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو ما يعادل 1.12 بالمئة، إلى 78.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 00:05 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتاً، أو 1.28 بالمئة، إلى 75.81 دولاراً للبرميل، وفقاً لوكالة رويترز.
وأرجع محللون هذا التراجع إلى تنامي التوقعات بعودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق بوتيرة أسرع من المتوقع، في أعقاب مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران، ما دفع المتعاملين إلى تكثيف عمليات البيع في أسواق الطاقة.
وتنص المذكرة على فترة تفاوض تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز دون رسوم، مع إعادة حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.
ويرى مراقبون أن أي تخفيف أو رفع للعقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية من شأنه زيادة المعروض العالمي، وتقليص المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة.