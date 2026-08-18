تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع النفط وعدم تقدم مفاوضات واشنطن وطهران

واشنطن-سانا



تراجعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت اليوم الإثنين، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور التقارير الفصلية من شركات التجزئة الكبرى للحصول على مؤشرات على إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، بينما ارتفعت أسعار النفط مع عدم ظهور أي بوادر على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.

وذكرت رويترز أنه وفقاً للبيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.55 نقطة، أو 0.51 بالمئة، ليغلق عند 7746.21 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 76.87 نقطة، أو 0.31 بالمئة، ليسجل 26652.29 نقطة.

كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 263.21 نقطة، أو 0.49 بالمئة، مسجلاً 53469.20 نقطة.

ويتوخى المستثمرون الحذر وسط ترقب النتائج الفصلية لشركات التجزئة حيث من المقرر أن تعلن شركة هوم ديبوت عن نتائجها غداً الثلاثاء، على أن تعلن شركة وول مارت الرائدة في قطاع التجزئة نتائجها الخميس، وشركة إنفيديا الرائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي وتعد الشركة الأعلى قيمة في العالم، عن نتائجها الأسبوع المقبل.