الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

‏ ‏القدس المحتلة-سانا‏

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ‏باعتباره خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الخارجية قولها في بيان لها مساء اليوم الأحد: إن هذا القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا ‏وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ‏بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وما يرتبه ذلك من التزام على الدول بعدم ‏الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في ‏استدامته.‏

ودعت الوزارة إلى أن يشمل ذلك جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة ‏بالمستوطنات غير القانونية.‏

كما دعت الخارجية جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، والعمل على سن تشريعات ‏واعتماد إجراءات مماثلة تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف الخدمات، والتعامل مع ‏الشركات والمؤسسات المتورطة في النشاط الاستيطاني وتفعيل أدوات المساءلة الدولية.‏

ودعت أيضاً إلى فرض العقوبات على المستوطنين وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تدعم الاستيطان، بما يسهم في إنهاء ‏الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الضم والتهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعزز فرص السلام ‏والاستقرار في المنطقة.‏

وكانت الحكومة البلجيكية أعلنت أمس حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة.‏

وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط تزايد عمليات الاقتحام والاعتقال ‏والاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.