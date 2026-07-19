الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بلجيكا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

القدس المحتلة-سانا
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، باعتباره خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الخارجية قولها في بيان لها مساء اليوم الأحد: إن هذا القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، ويتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وما يرتبه ذلك من التزام على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته.
ودعت الوزارة إلى أن يشمل ذلك جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.
كما دعت الخارجية جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، والعمل على سن تشريعات واعتماد إجراءات مماثلة تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومنع الاستثمار فيها، ووقف الخدمات، والتعامل مع الشركات والمؤسسات المتورطة في النشاط الاستيطاني وتفعيل أدوات المساءلة الدولية.
ودعت أيضاً إلى فرض العقوبات على المستوطنين وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تدعم الاستيطان، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الضم والتهجير والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وكانت الحكومة البلجيكية أعلنت أمس حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط تزايد عمليات الاقتحام والاعتقال والاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.