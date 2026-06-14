مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف وأمطار غزيرة شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا
أعلنت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية اليوم الأحد، مصرع سبعة أشخاص وإصابة العشرات، جرّاء حوادث مرتبطة بعواصف قوية صاحبتها أمطار غزيرة وبرق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن الهيئة قولها: إنّ 7 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، لقوا مصرعهم، وأصيب 33 آخرون في حوادث وقعت في قرى بانو وشانغلا ومانسهرا في مقاطعة بادما بالإقليم خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أنّ الإصابات وقعت جراء انهيار جدران وأسقف المنازل خلال هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في مناطق مختلفة.
وتوقعت الهيئة هطول المزيد من الأمطار في أعالي الإقليم، وجيلجيت بالتستان، وكشمير، مبقية على التحذير من الأحوال الجوية، ساري المفعول.
وكانت هيئة إدارة الكوارث بالإقليم أصدرت أمس السبت تحذيرات لمناطق سوات، وأبر دير، وكوهستان، وبونير، وغيرها، من الأحوال الجوية السائدة، كما حذرت من أن ارتفاع درجات الحرارة بعد الـ 15 من حزيران قد يزيد من خطر ذوبان الثلوج واحتمال حدوث فيضانات.