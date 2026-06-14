مصرع 7 أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف وأمطار غزيرة شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

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أعلنت هيئة إدارة الكوارث الباكستانية اليوم الأحد، مصرع سبعة ‏أشخاص وإصابة العشرات، جرّاء حوادث مرتبطة بعواصف قوية ‏صاحبتها أمطار غزيرة وبرق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب ‏باكستان.‏

ونقلت وسائل إعلام باكستانية عن الهيئة قولها: إنّ 7 أشخاص، ‏بينهم طفلان وامرأة، لقوا مصرعهم، وأصيب 33 آخرون في ‏حوادث وقعت في قرى بانو وشانغلا ومانسهرا في مقاطعة بادما ‏بالإقليم خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أنّ الإصابات ‏وقعت جراء انهيار جدران وأسقف المنازل خلال هطول أمطار ‏غزيرة ورياح قوية في مناطق مختلفة.‏

وتوقعت الهيئة هطول المزيد من الأمطار في أعالي الإقليم، ‏وجيلجيت بالتستان، وكشمير، مبقية على التحذير من الأحوال ‏الجوية، ساري المفعول.‏

وكانت هيئة إدارة الكوارث بالإقليم أصدرت أمس السبت تحذيرات ‏لمناطق سوات، وأبر دير، وكوهستان، وبونير، وغيرها، من ‏الأحوال الجوية السائدة، كما حذرت من أن ارتفاع درجات الحرارة ‏بعد الـ 15 من حزيران قد يزيد من خطر ذوبان الثلوج واحتمال حدوث ‏فيضانات.‏