الملك الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية

عمّان-سانا
بحث الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الملك الأردني أكد، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتثبيته لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها.
وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أكد في الـ17 من الشهر الجاري، أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.