الملك الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية

عمّان-سانا

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ‏خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الملك الأردني أكد، خلال الاتصال، ‏ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة وقف إطلاق النار بين الولايات ‏المتحدة وإيران، وتثبيته لاستعادة أمن المنطقة واستقرارها‎.‎

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني أكد في الـ17 من الشهر الجاري، أهمية تكثيف ‏الجهود الدولية لضمان استدامة وقف إطلاق النار ‏بين الولايات المتحدة ‏وإيران، مشدداً على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول ‌‏العربية.‏