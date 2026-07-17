رومانيا توقع عقوداً دفاعية بمليار يورو لتحديث قدراتها الجوية والعسكرية

بوخارست-سانا‏

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم الجمعة، توقيع عقود دفاعية بقيمة مليار يورو ‏لشراء أنظمة رادار ومروحيات، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها ‏العسكرية وتحديث منظومات المراقبة الجوية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا قوله في مؤتمر ‏صحفي: “إن بلاده وقّعت عقوداً مع شركتي إيرباص الأوروبية وتاليس الفرنسية، ‏تشمل شراء 12 مروحية متعددة المهام بقيمة 757 مليون يورو، و12 نظام رادار ‏للمراقبة الجوية بقيمة 247 مليون يورو”.‏

وأوضح ميروتا أن رومانيا تعتزم أيضاً شراء أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة ‏بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار يورو عبر مبادرة “سيف” للعمل الأمني من أجل ‏أوروبا، التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحديث قدراتها الدفاعية من ‏خلال قروض منخفضة الفائدة.‏

وأشار ميروتا إلى أن أول نظام رادار مخصص لرصد الطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع سيُسلَّم خلال 11 شهراً، مبيناً أن تسليم المروحيات وأنظمة ‏الرادار المنصوص عليها في العقود الجديدة سيُستكمل بحلول عام 2030.‏

ويأتي إبرام هذه الصفقات في إطار خطة رومانيا لتحديث جيشها وتعزيز دفاعاتها ‏الجوية، بعد تكرار حوادث الخروق الجوية وسقوط الطائرات المسيّرة منذ بدء ‏الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع توجه أوروبي متزايد لتعزيز القدرات ‏الدفاعية في ظل استمرار الحرب وتنامي المخاوف بشأن مستقبل الضمانات الأمنية ‏الأمريكية للقارة.