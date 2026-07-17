رومانيا توقع عقوداً دفاعية بمليار يورو لتحديث قدراتها الجوية والعسكرية

بوخارست-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم الجمعة، توقيع عقود دفاعية بقيمة مليار يورو لشراء أنظمة رادار ومروحيات، في إطار خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتحديث منظومات المراقبة الجوية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا قوله في مؤتمر صحفي: “إن بلاده وقّعت عقوداً مع شركتي إيرباص الأوروبية وتاليس الفرنسية، تشمل شراء 12 مروحية متعددة المهام بقيمة 757 مليون يورو، و12 نظام رادار للمراقبة الجوية بقيمة 247 مليون يورو”.
وأوضح ميروتا أن رومانيا تعتزم أيضاً شراء أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار يورو عبر مبادرة “سيف” للعمل الأمني من أجل أوروبا، التي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحديث قدراتها الدفاعية من خلال قروض منخفضة الفائدة.
وأشار ميروتا إلى أن أول نظام رادار مخصص لرصد الطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع سيُسلَّم خلال 11 شهراً، مبيناً أن تسليم المروحيات وأنظمة الرادار المنصوص عليها في العقود الجديدة سيُستكمل بحلول عام 2030.
ويأتي إبرام هذه الصفقات في إطار خطة رومانيا لتحديث جيشها وتعزيز دفاعاتها الجوية، بعد تكرار حوادث الخروق الجوية وسقوط الطائرات المسيّرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع توجه أوروبي متزايد لتعزيز القدرات الدفاعية في ظل استمرار الحرب وتنامي المخاوف بشأن مستقبل الضمانات الأمنية الأمريكية للقارة.