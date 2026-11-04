‏8 ميداليات منها ذهبية حصيلة منتخب سوريا للجودو في كأس آسيا لفئتي ‏الناشئين والشباب

عمان-سانا
حقق منتخب سوريا للجودو إنجازاً مميزاً في منافسات كأس آسيا لفئتي الناشئين والشباب، حيث حصد ثماني ميداليات متنوعة، بينها ميدالية ذهبية، في مشاركة تعكس حضور الجودو السوري على الساحة القارية.
وفي فئة الناشئين، أحرزت إسراء عجينة الميدالية الذهبية في وزن 44 كغ، وميرا ملص الميدالية البرونزية في وزن 57 كغ، وملك الشاعر الميدالية الفضية في وزن 48 كغ، وألما جرماني الميدالية الفضية في وزن 78 كغ، وعبد اللطيف بعلبكي الميدالية الفضية في وزن 90 كغ.
ووفقاً لمسؤول النشاطات في اتحاد الجودو غسان حيبا، حققت إسراء عجينة بعد فوزين على لاعبتين من الأردن وتونس وفق نظام الدوري، الميدالية الذهبية، علماً أنها سبق أن أحرزت الميدالية الفضية في بطولة آسيا عام 2026.
وفي فئة الشباب، أحرزت شام ماوردي الميدالية الفضية في وزن 52 كغ، وشهد السعد الميدالية الفضية في وزن 70 كغ، وغفران التركي الميدالية البرونزية في الوزن ذاته.
ويُذكر أن منافسات بطولة كأس آسيا للجودو انطلقت في الأردن بتاريخ 1 تشرين الثاني، واختُتمت اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني، بمشاركة منتخبات عدة دول، ضمن فئتي الشباب والناشئين.