‏8 ميداليات منها ذهبية حصيلة منتخب سوريا للجودو في كأس آسيا لفئتي ‏الناشئين والشباب

عمان-سانا

حقق منتخب سوريا للجودو إنجازاً مميزاً في منافسات كأس آسيا لفئتي ‏الناشئين والشباب، حيث حصد ثماني ميداليات متنوعة، بينها ميدالية ذهبية، ‏في مشاركة تعكس حضور الجودو السوري على الساحة القارية.‏

وفي فئة الناشئين، أحرزت إسراء عجينة الميدالية الذهبية في وزن 44 كغ، ‏وميرا ملص الميدالية البرونزية في وزن 57 كغ، وملك الشاعر الميدالية ‏الفضية في وزن 48 كغ، وألما جرماني الميدالية الفضية في وزن 78 كغ، ‏وعبد اللطيف بعلبكي الميدالية الفضية في وزن 90 كغ.‏

ووفقاً لمسؤول النشاطات في اتحاد الجودو غسان حيبا، حققت إسراء عجينة ‏بعد فوزين على لاعبتين من الأردن وتونس وفق نظام الدوري، ‏الميدالية الذهبية، علماً أنها سبق أن أحرزت الميدالية الفضية في بطولة آسيا ‏عام 2026.‏

وفي فئة الشباب، أحرزت شام ماوردي الميدالية الفضية في وزن 52 كغ، ‏وشهد السعد الميدالية الفضية في وزن 70 كغ، وغفران التركي الميدالية ‏البرونزية في الوزن ذاته.‏

ويُذكر أن منافسات بطولة كأس آسيا للجودو انطلقت في الأردن بتاريخ 1 ‏تشرين الثاني، واختُتمت اليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني، بمشاركة منتخبات ‏عدة دول، ضمن فئتي الشباب والناشئين.‏