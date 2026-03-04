الكويت تدعو إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي

الكويت-سانا

أدانت الكويت بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، مؤكدة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أن دولة الكويت وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي في الـ3 من آذار 2026 “، بشأن الهجمات الآثمة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت منذ الـ28 من شباط الماضي، مستهدفة بشكل عشوائي عدداً من المنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لسيادة البلاد ومجالها الجوي، وخرق فاضح للقواعد الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت الكويت في رسالتها إلى سقوط عدد من الضحايا نتيجة لهذه الهجمات، بينهم شهيدان من القوات المسلحة الكويتية، إضافة إلى عشرات المصابين.

وأكدت الكويت على إدانتها بشدة لهذا الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها ودول المنطقة، مشددة على حقها في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أراضيها وأجوائها وشعبها والمقيمين فيها.

وشددت الكويت على وحدة الصف الخليجي، مؤكدة أن “أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كُل لا يتجزأ”، وأن أي تهديد أو اعتداء يستهدف أياً من دول المجلس يعد تهديداً أو اعتداءً على الأمن الجماعي للجميع.

وطالبت الكويت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بإدانة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول المنطقة بشكل قاطع وواضح، واتخاذ تدابير من شأنها وضع حد للانتهاكات الإيرانية التي تقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وتواصل طهران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.