ماكرون: قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات وأوكرانيا سيشاركون في قمة مجموعة السبع

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون في جلسة مخصصة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط خلال قمة مجموعة السبع المقررة في إيفيان الفرنسية، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيحضر جلسة أخرى مخصصة لأوكرانيا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله، خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني في قصر الإليزيه: إن النقاش مع القادة العرب سيتناول تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، مشدداً على الأهمية الكبيرة لمحاولة إيجاد سبل للتعاون المشترك.



وأضاف ماكرون: إن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جلسة أخرى تأتي في محاولة لإعادة تنسيق المواقف داخل مجموعة السبع دعماً لكييف، في إشارة إلى التباينات القائمة بين الدول الأوروبية الأعضاء في المجموعة والولايات المتحدة بشأن آليات ومستوى الدعم الموجه لأوكرانيا.



وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ويمثل هذا التجمع منصة دولية لتنسيق السياسات الاقتصادية والسياسية الكبرى عالمياً.