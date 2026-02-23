إعلام الأسرى الفلسطينيين: ظروف قاسية وإهمال طبي في سجن النقب

15537823562015 b.jpg a6921025 a0fa 4077 8452 a39d0a548a91 إعلام الأسرى الفلسطينيين: ظروف قاسية وإهمال طبي في سجن النقب
سجن النقب الصحراوي-وفا

القدس المحتلة-سانا

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن ظروف الاعتقال في سجن النقب الصحراوي، تشهد مزيداً من التضييق من قبل سلطات الاحتلال في ظل استمرار الإهمال الطبي وقلة كميات الطعام، إلى جانب تواصل سياسة الاعتقال الإداري وتجديدها دون سقف زمني واضح.

وأوضح المكتب في بيان اليوم الإثنين أن الأسرى يعانون أوضاعاً صحية مقلقة نتيجة ضعف الرعاية الطبية، حيث يواجه بعضهم التهابات ومشكلات صحية من دون تلقي العلاج الكافي، بينما يعاني آخرون من أمراض جلدية تستدعي متابعة طبية عاجلة.

وأشار المكتب إلى أن الزيارات الأخيرة كشفت عن انخفاض ملحوظ في أوزان عدد من الأسرى، ما يعكس نقصاً واضحاً في التغذية، إضافة إلى الاكتظاظ داخل الغرف، كما لفت إلى استمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى بعد تجديد أوامر اعتقالهم مؤخراً.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية إلى متابعة أوضاع الأسرى والعمل على تحسين ظروف احتجازهم، والإفراج عن المرضى وكبار السن والمعتقلين إدارياً.

وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يقبع في معتقلات الاحتلال أكثر من 9300 أسير فلسطيني من الضفة الغربية، بينهم أكثر من 350 طفلاً وأكثر من 50 امرأة، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيراً من قطاع غزة.

