تركيا: اليونان تنشر خرائط غير قانونية ترسم حدوداً بحرية وهمية

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها رصدت قيام مديرية مراقبة الصيد اليونانية بنشر خرائط “مخالفة للقانون الدولي”، وفرض مناطق حظر صيد في بعض المناطق في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، حيث إن اليونان لا تملك صلاحية فيها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: “إن هذه الخرائط ترسم حدوداً بحرية وهمية بين تركيا واليونان، وتنتهك مناطق الصلاحيات البحرية التركية، ولا تملك أي شرعية “.

وشدّدت الخارجية على أن القيود التي تفرضها اليونان على أنشطة الصيد خارج مياهها الإقليمية الممتدة 6 أميال بحرية، وفي المناطق التي لا تملك فيها صلاحية، تعد غير قانونية ولا يعتد بها من قبل تركيا.

وأكّدت الخارجية أن تركيا لن تقبل بأي إجراءات أحادية الجانب أو غير قانونية قد تُفرض على الأنشطة المشروعة للصيادين الأتراك، القائمة على القانون الدولي والحقوق التاريخية، مشيرة إلى أنها تواصل تبني موقفها الداعي إلى حل القضايا مع اليونان في إطار القانون الدولي وحسن الجوار، بما يتوافق مع إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار.

وكانت أنقرة وأثينا وقعتا في الـ 7 من كانون الأول عام 2023 “إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار”، خلال زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة اليونانية.

وجاء في الإعلان أن “تركيا واليونان تقرران إجراء مشاورات مستمرة وبناءة حول الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وإجراءات بناء الثقة”.