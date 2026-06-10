الولايات المتحدة تبدأ بشن ضربات ضد إيران رداً على إسقاط طهران مروحية أمريكية

09 1 الولايات المتحدة تبدأ بشن ضربات ضد إيران رداً على إسقاط طهران مروحية أمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي بدأ بشن ضربات ضد إيران، رداً على إسقاط طهران لطائرة أباتشي أمريكية يوم أمس.

وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر منصة إكس: إن القوات الأمريكية تشن ضربات ضد إيران وذلك بتوجيه من القائد العام، رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي.

وأضافت القيادة: إن هذه العملية تُعد رداً متناسباً على عدوان إيراني غير مبرر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق الثلاثاء، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: لقد علمت من قواتنا المسلحة أن الإيرانيين أسقطوا إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي ليلة أمس أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز وكان على متنها طياران، وكلاهما بخير، ولم يصابا بأذى، وسنرد على ذلك بقوة.

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