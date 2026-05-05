الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات

نيويورك-سانا

أعربت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الاعتداءات التي شنتها إيران أمس الإثنين بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريح نشره موقع الأمم المتحدة على منصة “إكس”: نعرب أيضاً عن قلق المنظمة الدولية إزاء وقوع العديد من الغارات في المنطقة مستهدفة السفن في مضيق هرمز وحوله خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تعكس مدى زيادة خطر تجدد الأعمال العدائية والتصعيد في المنطقة.

ودعا دوجاريك جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، وتقويض الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة الجارية، مشدداً على أنه لا بديل عملياً عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ولقيت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أمس الإثنين، منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في دولة الإمارات، إدانات عربية ودولية دعت إلى وقفٍ كاملٍ للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.