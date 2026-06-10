الضفة الغربية: الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً.. ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينياً، بينهم امرأة، خلال حملة مداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ قوة للاحتلال اعتقلت صباح اليوم 10 فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما اعتقلت شاباً، واعتدت على آخرين خلال اقتحام قرية راس كركر غرب رام الله.

وداهمت قوة للاحتلال قرية دير جرير شرق رام الله أيضاً، واحتجزت 3 مواطنين لفترة مؤقتة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين، ما أدى إلى اشتعال النيران قرب منزل دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي نابلس، اقتحمت قوة للاحتلال قريتي بيت إيبا وبرقة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت امرأة وشاباً، فيما لا تزال تسيطر على أحد المنازل في قرية اجنسينا شمال نابلس، الذي حولته لثكنة عسكرية منذ يومين.

وفي جنين، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة عرابة، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عدداً كبيراً من المواطنين، وحققت معهم، كما حوّلت منزلاً لنقطة تحقيق وثكنة عسكرية، كما اقتحمت بلدة بير الباشا، فيما انتشرت آليات الاحتلال في قرى مركة وعنزا وجبع وفحمة جنوب جنين، وشنت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل فيها.

وأغلقت جرافات الاحتلال اليوم جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى سهل عرابة الزراعي جنوب جنين، الممتدة من منطقة محطة عرابة وحتى المداخل المؤدية إلى بلدة يعبد، ما أدى إلى عزل واحدة من أكبر المناطق الزراعية في شمال الضفة الغربية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأشار المزارعون إلى أن هذه الطرق شكلت على مدار السنوات الماضية شرياناً حيوياً للأراضي الزراعية المنتشرة في المنطقة، وساهمت في تطوير الإنتاج الزراعي، وتخفيض كلفة الوصول إلى المزارع، ونقل المحاصيل.

وأكد المزارعون أن إغلاق الطرق سيؤثر بشكل مباشر على أعمال الزراعة اليومية، مشيرين إلى أن بعض المناطق الزراعية باتت شبه معزولة نتيجة السواتر الترابية والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال.

ولفتوا إلى أن إجراءات الاحتلال الجديدة تأتي في سياق سياسة التضييق المستمرة على القطاع الزراعي الفلسطيني، وخاصةً في المناطق القريبة من الطرق الالتفافية والمواقع العسكرية والمشاريع الاستعمارية، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال أعمالاً مرتبطة بمشاريع استعمارية في محيط المنطقة الشمالية لعرابة، الأمر الذي يثير مخاوف من فرض مزيد من القيود على الأراضي الزراعية مستقبلاً.

انتهاكات المستوطنين تتواصل

إلى ذلك، هاجم مستوطنون بالحجارة، الليلة الماضية، مركبات الفلسطينيين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم عند دوار تقوع الغربي، كما أغلقوا الشارع الرئيسي.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم في مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، تمثلت بمهاجمة منازل الفلسطينيين، والاعتداء عليهم بالضرب، وتكسير مركباتهم.