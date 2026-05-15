السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الرياض-سانا‏

أدانت السعودية الممارسات الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها مسؤولو سلطات الاحتلال ‏الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد تحت ‏حماية الشرطة.‏

‏ ‏

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم ‏الخميس رفض المملكة القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني ‏لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها.‏

‏ ‏

وشددت الوزارة في بيانها على مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه ‏الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ‏انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الفلسطينيين.‏

‏ ‏

واقتحم الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق من اليوم ‏باحات المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي وسط حراسة مشددة من الشرطة ‏الإسرائيلية، وقام بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات ‏المستوطنين للمسجد.‏