السعودية تدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى

الرياض-سانا
أدانت السعودية الممارسات الاستفزازية المتكررة التي يقوم بها مسؤولو سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد تحت حماية الشرطة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الخميس رفض المملكة القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها.
وشددت الوزارة في بيانها على مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الفلسطينيين.
واقتحم الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وقت سابق من اليوم باحات المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وقام بحركات استفزازية داخل باحاته، تزامناً مع تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد.