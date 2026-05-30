أرقام من الحج: 166 مبادرة توعوية وإجابات لأكثر من 95 ألف استفسار شرعي

الرياض-سانا

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج 1447هـ، مؤكداً تحقيق أهدافها، والإسهام في تعزيز التجربة الدينية والإيمانية للحجاج وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي.

ونقلت وكالة واس السعودية أن الرئاسة نفذت خلال موسم الحج 166 مبادرة إثرائية وتوعوية وتخصصية، شملت 97 مبادرة في المسجد الحرام و69 مبادرة في المسجد النبوي، ضمن منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الدينية التي عززت وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى القاصدين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.

وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين من خدمات الرئاسة ومبادراتها خلال الموسم تجاوز 6.8 ملايين مستفيد، بينما بلغت المشاهدات الرقمية والميدانية أكثر من 46.8 مليون مشاهدة.

أكثر من 95 ألف استفسار شرعي

وأفاد بأنه تم تقديم أكثر من 683 ألف خدمة إرشاد وتوجيه مباشر للحجاج، والإجابة عن أكثر من 95 ألف استفسار شرعي، فيما استفاد أكثر من 32 ألف قاصد من خدمات الترجمة الفورية والأسئلة المترجمة.

وبيّن أن الرئاسة حققت حضوراً عالمياً في إيصال مضامين الخطب والدروس والرسائل التوجيهية عبر منصة الترجمة الشرعية لخطبتي يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك وخطب الجمعة، إلى جانب بوابة القاصد والمنصات الرقمية الإثرائية.

وأضاف: إن البرامج العلمية والدعوية شهدت تنفيذ أكثر من 1,868 درساً ومحاضرة ولقاءً علمياً حضورياً وعن بُعد، إلى جانب إقامة 174,710 حلقات قرآنية، وتوزيع 160,582 مصحفاً شريفاً، و236,605 نسخ من الكتب والكتيبات والمطويات والإصدارات التوعوية.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، في ختام مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية التي وفرتها الجهات المعنية.