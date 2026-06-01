الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها

الكويت-سانا

أدانت الكويت الهجمات الإيرانية المتكررة على أراضيها، مؤكدة أنها تمثل تعدّياً خطيراً على أمنها واستقرارها وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته اليوم الإثنين، على منصة إكس:” تُعرب دولة الكويت مجدداً عن إدانتها واستنكارها، وبأشد العبارات، للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة، لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فضلاً عما تشكله من تهديدٍ بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد”.

وأكدت الوزارة في بيانها “أنّ استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوّض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، مشددةً على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها.

وحمّلت الخارجية الكويتية إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم أن دفاعاته الجوية تصدت، لهجمات ‏صاروخية ‏ومسيرات اخترقت أجواء البلاد.