إيفرتون يهزم نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي ‏الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا
حقق فريق إيفرتون فوزاً ثميناً على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، قبل أن ينجح ثيرنو باري في تسجيل هدف المباراة الوحيد لايفرتون مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة (49).
وبهذا الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي ختام منافسات الجولة التاسعة، يتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، يليه مانشستر ستي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم برايتون ثالثاً برصيد 19 نقطة، وتشيلسي رابعاً برصيد 16 نقطة، وليفربول خامساً برصيد 15 نقطة.