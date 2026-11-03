إيفرتون يهزم نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي ‏الممتاز لكرة القدم

لندن-سانا‏

حقق فريق إيفرتون فوزاً ثميناً على نيوكاسل يونايتد ‏بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة من ‏الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة ‏القدم.‏

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، ‏قبل أن ينجح ثيرنو باري في ‏تسجيل هدف المباراة ‏الوحيد لايفرتون مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة ‌‏(49).‏

‏

وبهذا الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى 13 نقطة في ‏المركز السابع، فيما تجمد رصيد ‏نيوكاسل يونايتد عند ‌‏11 نقطة في المركز الثالث عشر.‏

‏ وفي ختام منافسات الجولة التاسعة، يتصدر أرسنال ‏ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، يليه مانشستر ستي ‏في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم برايتون ثالثاً ‏برصيد 19 نقطة، وتشيلسي رابعاً برصيد 16 نقطة، ‏وليفربول خامساً برصيد 15 نقطة.‏