الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يرقى إلى مستوى “حالة طوارئ وبائية عالمية”، رغم استمرار تقييمه كخطر مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف: “تقيّم المنظمة خطر الوباء في الكونغو بأنه مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضاً على المستوى العالمي”.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعربت أمس الثلاثاء، عن قلقها من نطاق تفشي الفيروس وسرعة انتشاره، بعد أن أودى بحياة 131 شخصاً في الكونغو، مؤكدة استمرار جهود الاحتواء والمراقبة.