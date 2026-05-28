وزارة الصحة السعودية: أكثر من مليون و200 ألف خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تقديم 1,206,035 خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ انطلاق موسم حج عام 1447هـ وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة، في إطار منظومة صحية متكاملة تستهدف تعزيز جودة الرعاية الطبية وتيسير الوصول إليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد العزيز بن حسن عبد الباقي، قوله: إن إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة بلغ 49,931 مستفيداً، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 41,782 حالة، وراجع العيادات الخارجية 14,501 مستفيد، إلى جانب تنويم 4,901 حالة في المستشفيات.

وأوضح عبد الباقي أن الكوادر الطبية أجرت 29 عملية قلب مفتوح، و251 عملية قثطرة، و337 عملية جراحية متنوعة، كما تعاملت الفرق الميدانية بصورة فورية مع 466 حالة إجهاد حراري، وأشار إلى أن مركز الاتصال الموحد “937” استقبل أكثر من 1,082,628 اتصالاً.

وكانت وزارة البلديات والإسكان السعودية قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري جاهزيتها التشغيلية الكاملة لموسم الحج، مدعومةً بأكثر من 22 ألف كادر ميداني يعملون على مدار الساعة في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية.