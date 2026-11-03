حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم ‏وضعاف السمع في جولة تراثية

دمشق-سانا‏

أتاحت الفعالية الثقافية التي استضافتها حاضنة دمر ‏الثقافية بدمشق اليوم الإثنين لـ 45 فتاة من الصم ‏وضعاف السمع، التعرف إلى مجموعة من ‏الحرف والمهن اليدوية والتراثية، والمواد ‏المستخدمة في صناعتها ومراحل إنتاجها.‏

المبادرة التي نظمتها مؤسسة “لديَّ أخٌ آخر”، ‏بالتعاون مع جمعية “لغتي إشارتي”، بمناسبة اليوم ‏العالمي للتراث السمعي البصري، تهدف إلى ‏اكتشاف مهارات جديدة قد تفتح أمام الفتيات فرصاً ‏للتدريب والعمل مستقبلاً، حيث تضمنت جولة ‏تعريفية على حرف شملت فن الريزن والحفر على ‏الجلد والخشب وصناعة النحاس وغيرها من ‏المهن.‏

مبادرة لدعم الفتيات وتشجيعهن

وقالت وفاء الهنداوي، نائب رئيس مجلس إدارة ‏مؤسسة “لديَّ أخٌ آخر”، في تصريح لـ سانا: إن ‏اختيار حاضنة دمر الثقافية لإقامة الفعالية جاء ‏بهدف الربط بين التراث والحرف اليدوية، ‏وتعريف الفتيات الصم وضعاف السمع بالمهن ‏التقليدية والصناعات المرتبطة بها، تزامناً مع اليوم ‏العالمي للتراث السمعي البصري.‏

وبينت الهنداوي أن الفعالية تندرج ضمن جهود ‏المؤسسة لدعم الفتيات وتشجيعهن على اكتشاف ‏قدراتهن والتعرف إلى مهارات وحرف جديدة قد ‏تتيح لهن فرصاً للتدريب والعمل، مشيرة إلى ‏وجود توجه لتنظيم أنشطة أخرى تسهم في دعمهن ‏وتمكينهن.‏

المشاهدة الحية تسهل فهم الحرف

من جهتها، أوضحت مترجمة لغة الإشارة ميساء ‏بركات أن الفعالية أتاحت للفتيات التعرف على ‏الحرف والصناعات التراثية الموجودة في ‏الحاضنة، لافتة إلى أن محدودية المحتوى التعريفي ‏المتاح بلغة الإشارة تشكل أحياناً عائقاً أمام وصول ‏الصم وضعاف السمع إلى المعلومات المتعلقة ‏بالتراث والحرف التقليدية.‏

وأضافت بركات أنها تولت ترجمة الشروحات ‏المقدمة خلال الجولة إلى لغة الإشارة، ما مكن ‏الفتيات من التعرف إلى استخدام المواد الطبيعية، ‏مثل أخشاب أشجار الجوز والليمون، في ‏الصناعات اليدوية، إلى جانب صناعة النحاس ‏وغيرها من الحرف، مشيرة إلى أن مشاهدة ‏مراحل تصنيع القطع أمامهن ساعدتهن على ‏اكتساب معلومات جديدة وفهم آليات العمل ‏الحرفي.‏

وأكدت بركات أهمية تطوير هذه المبادرات لتشمل ‏فرصاً للمشاركة العملية وتجربة الحرف بأنفسهن، ‏بما يتيح للفتيات اكتساب المهارات والاستفادة منها ‏بصورة أوسع.‏

ويحتفل العالم في الـ 27 من تشرين الأول من كل ‏عام باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، ‏بمبادرة من منظمة اليونسكو وتهدف المناسبة ‏للتوعية بأهمية حفظ وثائق الذاكرة الجماعية ‏للشعوب، من أفلام وتسجيلات برامج إذاعية ‏وتلفزيونية وصونها. كما تسعى المبادرة لحماية ‏هذا الإرث الثقافي والتاريخي من التلف والضياع، ‏وضمان إتاحته للأجيال القادمة.‏