حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم ‏وضعاف السمع في جولة تراثية

دمشق-سانا
أتاحت الفعالية الثقافية التي استضافتها حاضنة دمر الثقافية بدمشق اليوم الإثنين لـ 45 فتاة من الصم وضعاف السمع، التعرف إلى مجموعة من الحرف والمهن اليدوية والتراثية، والمواد المستخدمة في صناعتها ومراحل إنتاجها.
المبادرة التي نظمتها مؤسسة “لديَّ أخٌ آخر”، بالتعاون مع جمعية “لغتي إشارتي”، بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، تهدف إلى اكتشاف مهارات جديدة قد تفتح أمام الفتيات فرصاً للتدريب والعمل مستقبلاً، حيث تضمنت جولة تعريفية على حرف شملت فن الريزن والحفر على الجلد والخشب وصناعة النحاس وغيرها من المهن.
مبادرة لدعم الفتيات وتشجيعهن
وقالت وفاء الهنداوي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة “لديَّ أخٌ آخر”، في تصريح لـ سانا: إن اختيار حاضنة دمر الثقافية لإقامة الفعالية جاء بهدف الربط بين التراث والحرف اليدوية، وتعريف الفتيات الصم وضعاف السمع بالمهن التقليدية والصناعات المرتبطة بها، تزامناً مع اليوم العالمي للتراث السمعي البصري.
وبينت الهنداوي أن الفعالية تندرج ضمن جهود المؤسسة لدعم الفتيات وتشجيعهن على اكتشاف قدراتهن والتعرف إلى مهارات وحرف جديدة قد تتيح لهن فرصاً للتدريب والعمل، مشيرة إلى وجود توجه لتنظيم أنشطة أخرى تسهم في دعمهن وتمكينهن.
المشاهدة الحية تسهل فهم الحرف
من جهتها، أوضحت مترجمة لغة الإشارة ميساء بركات أن الفعالية أتاحت للفتيات التعرف على الحرف والصناعات التراثية الموجودة في الحاضنة، لافتة إلى أن محدودية المحتوى التعريفي المتاح بلغة الإشارة تشكل أحياناً عائقاً أمام وصول الصم وضعاف السمع إلى المعلومات المتعلقة بالتراث والحرف التقليدية.
وأضافت بركات أنها تولت ترجمة الشروحات المقدمة خلال الجولة إلى لغة الإشارة، ما مكن الفتيات من التعرف إلى استخدام المواد الطبيعية، مثل أخشاب أشجار الجوز والليمون، في الصناعات اليدوية، إلى جانب صناعة النحاس وغيرها من الحرف، مشيرة إلى أن مشاهدة مراحل تصنيع القطع أمامهن ساعدتهن على اكتساب معلومات جديدة وفهم آليات العمل الحرفي.
وأكدت بركات أهمية تطوير هذه المبادرات لتشمل فرصاً للمشاركة العملية وتجربة الحرف بأنفسهن، بما يتيح للفتيات اكتساب المهارات والاستفادة منها بصورة أوسع.
ويحتفل العالم في الـ 27 من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، بمبادرة من منظمة اليونسكو وتهدف المناسبة للتوعية بأهمية حفظ وثائق الذاكرة الجماعية للشعوب، من أفلام وتسجيلات برامج إذاعية وتلفزيونية وصونها. كما تسعى المبادرة لحماية هذا الإرث الثقافي والتاريخي من التلف والضياع، وضمان إتاحته للأجيال القادمة.