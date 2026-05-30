تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة: اعتقالات واقتحامات ومواجهات مع المستوطنين

القدس المحتلة-سانا

شهدت الأراضي الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية شملت اعتداءات للمستوطنين، واقتحامات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، إلى جانب عمليات هدم منازل في القدس المحتلة وقصف على قطاع غزة أسفر عن سقوط قتيل.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أنه في مدينة نابلس، هاجم مستوطنون مواطنين على الطريق الرابط بين بلدتي بيتا وعورتا جنوب المدينة، واحتجزوا عدداً منهم، كما استخدموا غاز الفلفل ضد مواطنين بينهم أطفال.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم شرق المدينة، وانتشرت في عدد من أحيائها، وداهمت المنازل دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى وبلدات، من بينها عبوين وروابي وعجول وعارورة وسلواد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في قرية عبوين، أطلق خلالها الرصاص تجاه المواطنين دون تسجيل إصابات، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلاً من قرية المزرعة الغربية، عقب مداهمة منزل عائلته.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم مستوطنون أطراف قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، واستولوا على سيارة.

وفي الخليل، واصلت قوات الاحتلال فرض حظر التجول على بلدة بيت أمر لليوم الثالث على التوالي، وسط انتشار مكثف لجنود المشاة، وإغلاق عشرات الطرق الرئيسية والفرعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، كما نفذت عمليات تفتيش واعتقالات، ومنعت إقامة صلاة الجمعة في مساجد البلدة.

إجبار الأهالي على هدم منازلهم

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال فلسطينياً على هدم منزله ذاتياً في حي البستان ببلدة سلوان، كما أجبرت بلدية الاحتلال فلسطينياً آخر على هدم منزله ذاتياً في بلدة بيت حنينا.

وفي قرية قلنديا، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية على هدم سبعة منازل مأهولة بالسكان ذاتياً، في خطوة تهدف إلى تجنب الغرامات المالية وتكاليف الهدم التي تفرضها سلطات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مخيم قلنديا، أحدهما أثناء مروره على حاجز عسكري قرب الخليل، والآخر خلال اقتحام منطقة مجاورة للمخيم.

وفي قطاع غزة، قتل فلسطيني، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال على مدينة دير البلح وسط القطاع.