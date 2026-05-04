التعاون الخليجي وقطر يدينان استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي وقطر، اليوم الإثنين الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.

وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان: إن استمرار الاعتداءات الإيرانية، قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن معرباً عن تضامن المجلس مع الإمارات ودعمها في الحفاظ على سيادتها.

بدورها أكدت وزارة الخارجية القطرية رفض قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط، مؤكدة أن حرية الملاحة تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، واستمرار إغلاقه يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.

كما جددت مطالبة قطر بضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية، مشددة على تضامنها مع الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

وكانت ناقلة نفط تابعة لأدنوك تعرضت أمس للإصابة بمقذوفات شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.