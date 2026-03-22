قطر: سقوط مروحية في المياه الإقليمية إثر عطل فني والبحث جارٍ عن الطاقم

‏الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأحد، عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية للبلاد، جراء عطل فني أثناء تنفيذها مهمة روتينية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المروحية تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت على الفور عمليات البحث والإنقاذ للعثور على طاقم الطائرة والركاب.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، بالتعاون مع مجموعة البحث والإنقاذ الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”، بدأت عمليات تمشيط واسعة في موقع الحادث للوقوف على مصير الطاقم.

ويتعرض عدد من دول المنطقة من بينها قطر لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.

إجلاء المئات جراء عاصفة قوية في كاليفورنيا الأمريكية
إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة الخليل بالضفة الغربية
الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الهند
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة عقب التصعيد في الشرق الأوسط
إندونيسيا تؤجّل قمة مجموعة الدول الإسلامية الثماني النامية بسبب الحرب بالمنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك