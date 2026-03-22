قطر: سقوط مروحية في المياه الإقليمية إثر عطل فني والبحث جارٍ عن الطاقم

‏الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأحد، عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية للبلاد، جراء عطل فني أثناء تنفيذها مهمة روتينية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المروحية تعرضت لخلل فني أدى إلى سقوطها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت على الفور عمليات البحث والإنقاذ للعثور على طاقم الطائرة والركاب.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، بالتعاون مع مجموعة البحث والإنقاذ الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي “لخويا”، بدأت عمليات تمشيط واسعة في موقع الحادث للوقوف على مصير الطاقم.

ويتعرض عدد من دول المنطقة من بينها قطر لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.