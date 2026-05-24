بولندا ترفع جاهزية سلاح الجو بعد هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا

وارسو-سانا
أعلن الجيش البولندي اليوم الأحد، أن سلاح الجو التابع له رفع حالة التأهب القصوى، وباشر تسيير طلعات جوية مكثفة في المجال الجوي للبلاد، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية روسية واسعة على الأراضي الأوكرانية هذه الليلة.
وذكرت القيادة العسكرية البولندية في بيان نقلته رويترز، أن “هذه الإجراءات تأتي في إطار تدابير وقائية واحترازية تهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي البولندي، وضمان سلامة المناطق المتاخمة للحدود التي تشهد توترات أمنية متصاعدة”.
وفي كييف، أفاد رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشنكو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن العاصمة تتعرض لهجوم صاروخي باليستي كثيف، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ، فيما أشارت تقارير ميدانية إلى وقوع أضرار في أربعة مواقع على الأقل داخل المدينة، شملت مباني سكنية، وسط سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء العاصمة مع تفعيل صافرات الإنذار في عموم البلاد.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، من احتمال تعرض بلاده لضربات صاروخية مكثفة تستخدم فيها روسيا أحدث منظوماتها الصاروخية، بما فيها صاروخ ”أوريشنيك” فرط الصوتي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق، اعتزام بلاده الرد العسكري على الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية ليل الخميس-الجمعة بواسطة طائرات مسيرة على منطقة لوغانسك، والتي أسفرت وفق مصادر رسمية عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة أكثر من 40 آخرين، في حين نفت كييف ذلك، وقالت: “إنها استهدفت مركزاً لإدارة المسيرات الروسية وليس مواقع مدنية”.
يشار إلى أن روسيا كانت قد استخدمت صاروخ “أوريشنيك” القادر على حمل رؤوس تقليدية أو نووية، مرتين سابقاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022، وذلك في تشرين الثاني 2024 وكانون الثاني 2026، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية في العمق الأوكراني.
ومع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتعثر المفاوضات، تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الحرب بين البلدين نحو مرحلة أكثر خطورة، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب المتواصلة بين الطرفين منذ شباط 2022.