بولندا ترفع جاهزية سلاح الجو بعد هجمات روسية مكثفة على أوكرانيا

وارسو-سانا‏

أعلن الجيش البولندي اليوم الأحد، أن سلاح الجو التابع له رفع حالة التأهب ‌‏القصوى، وباشر تسيير طلعات جوية مكثفة في المجال الجوي للبلاد، وذلك ‌‏في أعقاب هجمات صاروخية روسية واسعة على الأراضي الأوكرانية هذه ‏الليلة.‏

وذكرت القيادة العسكرية البولندية في بيان نقلته رويترز، أن “هذه ‏الإجراءات ‏تأتي في إطار تدابير وقائية واحترازية تهدف إلى تأمين وحماية ‏المجال ‏الجوي البولندي، وضمان سلامة المناطق المتاخمة للحدود التي تشهد ‏توترات ‏أمنية متصاعدة”.‏

وفي كييف، أفاد رئيس الإدارة العسكرية تيمور تكاتشنكو، عبر منصات ‌‏التواصل الاجتماعي، بأن العاصمة تتعرض لهجوم صاروخي باليستي ‏كثيف، ‏داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ، فيما أشارت تقارير ميدانية إلى ‏وقوع ‏أضرار في أربعة مواقع على الأقل داخل المدينة، شملت مباني سكنية، ‏وسط ‏سماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء العاصمة مع تفعيل صافرات ‏الإنذار ‏في عموم البلاد.‏

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد تحذيرات الرئيس الأوكراني فولوديمير ‌‏زيلينسكي، أمس السبت، من احتمال تعرض بلاده لضربات صاروخية مكثفة ‌‏تستخدم فيها روسيا أحدث منظوماتها الصاروخية، بما فيها صاروخ ‌‏‌‏”أوريشنيك” فرط الصوتي.‏

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق، اعتزام بلاده الرد ‌‏العسكري على الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية ليل الخميس-الجمعة ‌‏بواسطة طائرات مسيرة على منطقة لوغانسك، والتي أسفرت وفق مصادر ‌‏رسمية عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة أكثر من 40 آخرين، في حين نفت ‌‏كييف ذلك، وقالت: “إنها استهدفت مركزاً لإدارة المسيرات الروسية وليس ‌‏مواقع مدنية”.‏

يشار إلى أن روسيا كانت قد استخدمت صاروخ “أوريشنيك” القادر على ‌‏حمل رؤوس تقليدية أو نووية، مرتين سابقاً منذ اندلاع الحرب الروسية ‌‏الأوكرانية في شباط 2022، وذلك في تشرين الثاني 2024 وكانون الثاني ‌‏‌‏2026، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية في العمق الأوكراني.‏

ومع استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتعثر المفاوضات، ‌‏‌‏تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الحرب بين البلدين نحو مرحلة أكثر ‌‏‌‏خطورة، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى تسوية ‌‏‌‏سياسية تنهي الحرب المتواصلة بين الطرفين منذ شباط 2022.‏