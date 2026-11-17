أبو ظبي-سانا
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، وأدانت بشدة تجدد الاعتداء الإيراني الذي استهدفها اليوم الثلاثاء، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الهجوم الإيراني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق أهدافها.