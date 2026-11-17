أبو ظبي-سانا‏

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، وأدانت بشدة ‏تجدد الاعتداء الإيراني الذي استهدفها اليوم الثلاثاء، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه ‏الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.‏

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الهجوم الإيراني ‏يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها.‏

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم تصدي منظومات ‏الدفاع الجوي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، واعتراضها وتدميرها قبل تحقيق ‏أهدافها.‏