الادعاء الياباني يوجّه تهمتي القتل والسرقة لجندي أميركي في أوكيناوا

طوكيو-سانا‏

وجّه الادعاء الياباني، اليوم الإثنين، تهمتي القتل والسرقة إلى جندي من مشاة البحرية ‏الأميركية، للاشتباه في تورطه بمقتل امرأة في جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، في ‏قضية أثارت غضباً شعبياً وأعادت الجدل بشأن الوجود العسكري الأميركي في ‏الجزيرة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم محكمة في مدينة ناها قوله: إن لائحة ‏الاتهام قُدّمت في 25 تشرين الأول الجاري، مؤكداً بذلك تقارير إعلامية يابانية أفادت ‏بتوجيه التهم إلى المشتبه به.‏

وذكرت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية، نقلاً عن وثيقة الاتهام، أن الجندي البالغ ‏من العمر 20 عاماً يُشتبه في أنه خنق امرأة تبلغ 39 عاماً من مدينة ناها، باستخدام ‏سلك هاتف داخل أحد الفنادق، في الثالث من تشرين الأول الجاري، كما يُتهم بسرقة ‏حقيبة ظهر تحتوي على محفظتها وأغراض أخرى.‏

وأفادت الصحيفة ووسائل إعلام يابانية أخرى، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق، ‏بأن الجندي نفى الاتهامات عند توقيفه، قبل أن يدلي لاحقاً بتصريحات تشير إلى ‏تورطه في القضية.‏

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في اليابان، إذ وصفت رئيسة الوزراء ساناي ‏تاكايتشي الجريمة بأنها “شنيعة”، فيما أعادت القضية تسليط الضوء على الخلافات ‏المتواصلة بشأن تمركز القوات الأميركية في أوكيناوا.‏