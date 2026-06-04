إيطاليا تؤكد دعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتشدد على المسار الدبلوماسي

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الخميس دعم بلاده لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشدداً على أن المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستدام.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه تاجاني مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، حيث أكد الوزير الإيطالي دعم روما الثابت لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارها في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.

وشدد تاجاني على أن صمود اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب التزام جميع الأطراف ببنوده، داعياً إلى تجنب أي تصعيد عسكري من شأنه تهديد الاستقرار وتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة.

من جانبه، أعرب رجي عن تقدير لبنان للموقف الإيطالي الداعم للبنان وحكومته الشرعية، مثمناً الجهود التي تبذلها إيطاليا في دعم الاستقرار والأمن في البلاد.

وجدد الوزيران التأكيد على أن المسار الدبلوماسي يبقى الخيار الوحيد الكفيل بتحقيق سلام دائم ومستدام وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون أعلن في وقت سابق اليوم أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، قد يبدأ خلال 24 ساعة من تلقي واشنطن إبلاغاً رسمياً بموافقة الأطراف المعنية وتقديم الضمانات اللازمة.