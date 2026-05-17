ترامب: الوقت ينفد أمام إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الوقت ينفد أمام إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية، وذلك عقب اعتباره الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأمريكية بأنه “غير مقبول”.

ودعا ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إيران إلى التحرك بسرعة من أجل إنجاز اتفاق يوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، محذراً من تبعات عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية.

وقال الرئيس الأمريكي: “بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، وعليها أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منها شيء، فالوقت جوهري”.

وكان ترامب قال بوقت سابق في تصريحات تلفزيونية: “إن إيران ستواجه وقتاً عصيباً للغاية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفاً: إن الخيار الأفضل لطهران هو إبرام تسوية تنهي الأزمة الحالية.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مع تلويح الرئيس الأمريكي بإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، بالتزامن مع تحركات بحرية غربية متزايدة قرب مضيق هرمز، ومساع دبلوماسية تقودها باكستان لإحياء المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.