ترامب: إيران تتفاوض سراً مع واشنطن وتنكر ذلك أمام شعبها

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنها لا تريد الإفصاح عن ذلك.

وقال ترامب في كلمة له اليوم الخميس: إن المفاوضين الإيرانيين يخشون “القتل على أيدي شعبهم” إذا كشفوا عن هذه المفاوضات، مضيفاً: إن “قادة إيران يتفاوضون مع واشنطن سراً وينكرون ذلك أمام شعبهم”، مشيراً إلى أنهم متلهفون لإبرام اتفاق.

وبين ترامب أن “لا أحد في إيران يريد شغل منصب المرشد الأعلى في الوقت الحالي”، مجدداً التأكيد أن الولايات المتحدة “دمرت كل شيء في إيران”، بما في ذلك القدرات العسكرية والبحرية الإيرانية.

وقال: “نحن نريد أن نرى الولايات المتحدة تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران”، مضيفاً: “أنهيت 8 حروب وننتصر الآن في الحرب على إيران”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت أمس الأربعاء: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقر “بهزيمتها عسكرياً”.