محكمة دولية ترفض الإفراج عن الصربي ملاديتش المدان بجرائم ‏إبادة في البوسنة

أمستردام-سانا‏

رفضت محكمة تابعة للأمم المتحدة معنية بجرائم الحرب، اليوم، طلباً ‏للإفراج المبكر عن الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش ‏المدان بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والذي ‏استند في طلبه إلى تدهور حالته الصحية‎.‎

وذكرت وكالة رويترز، أن ملاديتش البالغ من العمر 84 عاماً، تقدم ‏بطلب للإفراج عنه لأسباب إنسانية بدعوى وصوله إلى حالة صحية ‏متقدمة لا يمكن الشفاء منها، إلا أن المحكمة أكدت أن الظروف في ‏مركز الاحتجاز تضمن له الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن استمرار ‏احتجازه لم يتسبب في تفاقم حالته الصحية‎.‎

ويقضي ملاديتش عقوبة السجن المؤبد في وحدة تابعة للأمم المتحدة ‏في لاهاي، بعد ثبوت إدانته بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد ‏الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك ترويع المدنيين في العاصمة ‏البوسنية سراييفو، والمشاركة في قتل آلاف الأشخاص في بلدة ‏سريبرينيتسا شرقي البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي‎. ‎