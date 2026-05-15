محكمة دولية ترفض الإفراج عن الصربي ملاديتش المدان بجرائم ‏إبادة في البوسنة

photo 2026 05 15 00 49 04 محكمة دولية ترفض الإفراج عن الصربي ملاديتش المدان بجرائم ‏إبادة في البوسنة

أمستردام-سانا‏

رفضت محكمة تابعة للأمم المتحدة معنية بجرائم الحرب، اليوم، طلباً ‏للإفراج المبكر عن الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش ‏المدان بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والذي ‏استند في طلبه إلى تدهور حالته الصحية‎.‎

وذكرت وكالة رويترز، أن ملاديتش البالغ من العمر 84 عاماً، تقدم ‏بطلب للإفراج عنه لأسباب إنسانية بدعوى وصوله إلى حالة صحية ‏متقدمة لا يمكن الشفاء منها، إلا أن المحكمة أكدت أن الظروف في ‏مركز الاحتجاز تضمن له الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن استمرار ‏احتجازه لم يتسبب في تفاقم حالته الصحية‎.‎

ويقضي ملاديتش عقوبة السجن المؤبد في وحدة تابعة للأمم المتحدة ‏في لاهاي، بعد ثبوت إدانته بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد ‏الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك ترويع المدنيين في العاصمة ‏البوسنية سراييفو، والمشاركة في قتل آلاف الأشخاص في بلدة ‏سريبرينيتسا شرقي البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي‎. ‎

فيدان: ضرورة الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات
رئيس الوزراء العراقي يدين الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق
مركز غزة لحقوق الإنسان: الذخائر غير المنفجرة في غزة تهديد كارثي لحياة الفلسطينيين
مقتل 29 شخصاً جراء هجوم مسلح في نيجيريا
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 5 إسرائيليين وإصابة آخرين بإطلاق نار شمال مدينة القدس 
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك