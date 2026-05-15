محكمة دولية ترفض الإفراج عن الصربي ملاديتش المدان بجرائم ‏إبادة في البوسنة

أمستردام-سانا
رفضت محكمة تابعة للأمم المتحدة معنية بجرائم الحرب، اليوم، طلباً للإفراج المبكر عن الجنرال الصربي البوسني راتكو ملاديتش المدان بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والذي استند في طلبه إلى تدهور حالته الصحية.
وذكرت وكالة رويترز، أن ملاديتش البالغ من العمر 84 عاماً، تقدم بطلب للإفراج عنه لأسباب إنسانية بدعوى وصوله إلى حالة صحية متقدمة لا يمكن الشفاء منها، إلا أن المحكمة أكدت أن الظروف في مركز الاحتجاز تضمن له الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه لم يتسبب في تفاقم حالته الصحية.
ويقضي ملاديتش عقوبة السجن المؤبد في وحدة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، بعد ثبوت إدانته بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك ترويع المدنيين في العاصمة البوسنية سراييفو، والمشاركة في قتل آلاف الأشخاص في بلدة سريبرينيتسا شرقي البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.