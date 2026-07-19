مصرع 19 شخصاً وإصابة 15 جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت الهند

نيودلهي-سانا

لقي 19 شخصاً مصرعهم، وأصيب 15 آخرون جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت شمال شرق الهند.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن السلطات الهندية قولها: إن “8 أشخاص لقوا مصرعهم في ولاية ناغلاند الواقعة شمال شرق البلاد المتاخمة لميانمار، بينما قضى 11 آخرون في الشطر الهندي من إقليم كشمير”.

وأوضح وينيي كونياك المسؤول المحلي في منطقة مون في ناغالاند أنه تم “انتشال 4 جثث من أصل 8″، مشيراً إلى أن “أعمال البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة”.

ولفت إلى أن “ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين أصيبوا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية”.

بدوره قال رئيس وزراء إقليم ناغالاند عمر عبد الله في بيان: إن “السيول المفاجئة والفيضانات اجتاحت منطقة راجوري التابعة للإقليم، وتسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة”.

ووفقاً لشبكة “إن دي تي في” التلفزيونية الهندية، فإن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم وفُقد عدد آخر جراء الفيضانات”.

وقال الجيش الهندي: إن “عناصره وعاملين في خدمات الطوارئ بالإقليم أنقذوا 11 شخصاً، بينهم 5 أطفال بمنطقة راجوري”.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من احتمال هطول أمطار غزيرة في الإقليم خلال اليومين المقبلين.

وتشهد الهند حالياً موجة قاسية من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة ولايات، وتسببت بمقتل عشرات الأشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.