حلب-سانا‏

توفي شاب اليوم السبت، جراء انفجار مخلفات حرب في قرية ‏كفر صغير بريف حلب الشمالي أثناء رعيه الأغنام.‏

وذكر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بمحافظة حلب في بيان نشرته صفحة المديرية في فيسبوك، أن ‏فرقه تلقت بلاغاً عن إصابة الشاب جراء الانفجار، وعلى الفور ‏توجهت إلى الموقع، حيث تبين وفاته متأثراً بإصابته، فيما نقل ‏فريق الإسعاف جثمانه إلى الطبابة الشرعية لاستكمال الإجراءات ‏اللازمة.‏

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ عاينت الموقع، وأبلغت ‏فرق وزارة الداخلية بوجود مخلفات حرب في المنطقة لاتخاذ ‏التدابير اللازمة وتأمينها، وحماية المدنيين من مخاطر هذه المخلفات.‏

وتشكل مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي زرعها ‏النظام البائد خطراً على حياة المدنيين، ولا سيما في المناطق ‏الزراعية والأراضي المفتوحة، والتي قد تنفجر عند الاقتراب ‏منها أو التعامل معها، ما يستدعي عدم لمس الأجسام المشبوهة ‏أو الاقتراب منها، وإبلاغ الجهات المختصة عنها.‏