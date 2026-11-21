حلب-سانا
توفي شاب اليوم السبت، جراء انفجار مخلفات حرب في قرية كفر صغير بريف حلب الشمالي أثناء رعيه الأغنام.
وذكر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب في بيان نشرته صفحة المديرية في فيسبوك، أن فرقه تلقت بلاغاً عن إصابة الشاب جراء الانفجار، وعلى الفور توجهت إلى الموقع، حيث تبين وفاته متأثراً بإصابته، فيما نقل فريق الإسعاف جثمانه إلى الطبابة الشرعية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ عاينت الموقع، وأبلغت فرق وزارة الداخلية بوجود مخلفات حرب في المنطقة لاتخاذ التدابير اللازمة وتأمينها، وحماية المدنيين من مخاطر هذه المخلفات.
وتشكل مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة التي زرعها النظام البائد خطراً على حياة المدنيين، ولا سيما في المناطق الزراعية والأراضي المفتوحة، والتي قد تنفجر عند الاقتراب منها أو التعامل معها، ما يستدعي عدم لمس الأجسام المشبوهة أو الاقتراب منها، وإبلاغ الجهات المختصة عنها.