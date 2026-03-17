خمس دول غربية تحذر من عواقب هجوم بري إسرائيلي على لبنان

AFP

عواصم-سانا

حذرت خمس دول غربية اليوم الإثنين من العواقب الوخيمة والإنسانية، جراء أي هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق في لبنان.

ونقلت رويترز عن بيان مشترك صدر عن دول كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قولها: “إن شن هجوم بري إسرائيلي واسع النطاق سيكون له عواقب إنسانية مدمرة، وقد يؤدي إلى ‌صراع ⁠طويل الأمد”.

وأعربت الدول الخمس في بيانها عن قلقها البالغ جراء الوضع الإنساني المتردي في لبنان، بما في ⁠ذلك النزوح الجماعي المستمر.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان مرحلة أكثر خطورة عقب توغل قوات إسرائيلية في وقت سابق اليوم برياً داخل جنوب لبنان عبر محاور عدة، وجاء هذا التصعيد بعد أسبوعين من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل 886 شخصاً، وإصابة أكثر من 2000، وفق حصيلة رسمية لبنانية.

