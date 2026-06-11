مقتل 22 شخصاً بتحطم هليكوبتر عسكرية في كشمير‏

إسلام أباد-سانا‏

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، أن 22 شخصاً على الأقل قتلوا في تحطم طائرة ‌‏⁠هليكوبتر عسكرية في ⁠كشمير.‏

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية، أن ما لا يقل عن 22 شخصاً ‌لقوا ⁠حتفهم في تحطم طائرة ‌‏⁠هليكوبتر عسكرية في ⁠كشمير بباكستان ⁠أمس.‏

وأعلن الجيش الباكستاني أمس الأربعاء، عن تحطم مروحية ‏عسكرية من طراز ‏Mi-17‌‏ ‏تابعة لسلاح طيران ‏الجيش سقطت قرب مظفر أباد أثناء الإقلاع، إثر ‏عطل فني، مشيراً ‏إلى أن جميع من كانوا على متنها قتلوا، ‏من دون تحديد عددهم.‏

يذكر أن الجيش الباكستاني ينفذ عمليات بشكل متكرر منذ ‏سنوات للقضاء على جماعات ‏مسلحة تتحصن في المناطق ‏الجبلية الحدودية، التي تشن بين الحين والآخر هجمات ‏متفرقة ‏داخل البلاد.‏