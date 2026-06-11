مقتل 22 شخصاً بتحطم هليكوبتر عسكرية في كشمير‏

إسلام أباد-سانا
أعلنت باكستان، اليوم الخميس، أن 22 شخصاً على الأقل قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في كشمير.
ونقلت رويترز عن مصادر أمنية، أن ما لا يقل عن 22 شخصاً لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في كشمير بباكستان أمس.
وأعلن الجيش الباكستاني أمس الأربعاء، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز Mi-17 تابعة لسلاح طيران الجيش سقطت قرب مظفر أباد أثناء الإقلاع، إثر عطل فني، مشيراً إلى أن جميع من كانوا على متنها قتلوا، من دون تحديد عددهم.
يذكر أن الجيش الباكستاني ينفذ عمليات بشكل متكرر منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن في المناطق الجبلية الحدودية، التي تشن بين الحين والآخر هجمات متفرقة داخل البلاد.