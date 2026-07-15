الصين تعارض بشدّة فرض عقوبات أميركية على الدول التي تشتري نفطاً روسياً

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن معارضتها الشديدة لمشروع قانونٍ قدّمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ويؤيده الرئيس دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في مؤتمر صحفي: “إن الصين تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولم يجِزها مجلس الأمن، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها”.

واتهم “جيان” الذي تعتبر بلاده الصين أحد أكبر مستوردي النفط الروسي، الولايات المتحدة باستخدام أسلوب “المعايير المزدوجة و الإكراه”.

ويمنح التشريع الجديد الذي يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية وعقوبات على الدول التي تستمر في شراء الطاقة الروسية، التي تُعدّ مصدراً حيوياً لتمويل المجهود الحربي لموسكو.

وكان اقتراح سابق نص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من المنتجات الروسية، فيما قال أعضاء المجلس القائمون على الاقتراح في بيان مشترك الأسبوع الماضي: إنهم يتوقعون الكشف عن نسخة مُحدثة من التشريع “قريباً جداً” دون الإفصاح عن تفاصيله.

ومن بين مؤيدي مشروع القانون، السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي كان داعماً قوياً لأوكرانيا في حربها مع روسيا، إضافة إلى الجمهوري روجر ويكر، والديمقراطيين ريتشارد بلومنتال وجين شاهين.