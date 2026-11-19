‏ بكين-سانا‏

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أطلقت الصين بنجاح اليوم الخميس القمر الاصطناعي “شيجيان-24” على متن ‏الصاروخ الحامل “لونغ مارش-2 دي” ودخل المدار المخطط له.‏

وذكرت وكالة “شينخوا” أنّ عملية الإطلاق تمت في الساعة 6:51 صباحاً (بتوقيت ‏بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي ‏الصين، مشيرة إلى أنّ المهمة حقّقت نجاحاً كاملاً.‏

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ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 678 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.‏

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وأطلقت الصين بنجاح في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، صاروخاً حاملاً من ‏طراز “سيريس-1 واي 8” ‏من البحر، لإيصال قمر اصطناعي جديد إلى مداره في ‏الفضاء.‏