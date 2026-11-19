بكين-سانا
أطلقت الصين بنجاح اليوم الخميس القمر الاصطناعي “شيجيان-24” على متن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-2 دي” ودخل المدار المخطط له.
وذكرت وكالة “شينخوا” أنّ عملية الإطلاق تمت في الساعة 6:51 صباحاً (بتوقيت بكين) من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين، مشيرة إلى أنّ المهمة حقّقت نجاحاً كاملاً.
ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 678 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.
وأطلقت الصين بنجاح في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، صاروخاً حاملاً من طراز “سيريس-1 واي 8” من البحر، لإيصال قمر اصطناعي جديد إلى مداره في الفضاء.