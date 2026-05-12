تحذير أممي: الوضع الإنساني في لبنان يشهد تدهوراً رغم اتفاق وقف ‏إطلاق النار

نيويورك-سانا‏

أكدت منظمة الأمم المتحدة أنّ الوضع الإنساني في قرى وبلدات جنوب لبنان ‏لا يزال يشهد تدهوراً مستمراً مع سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء ‏الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ‏أُعلِن عنه في الـ 17 من نيسان الماضي.‏

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم ‏المتحدة فرحان حق قوله في مؤتمر صحفي أمس الإثنين: إنه وبحسب ‏تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أُفيد بوقوع ‏أكثر من 100 ضربة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، ‏بينما قُتل 87 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. ‏

مقتل مسعفين في غارة جوية

ونقل حق عن وزارة الصحة العامة في لبنان إفادتها أمس بمقتل اثنين من ‏المسعفين التابعين للهيئة الصحية الإسلامية، وإصابة عدد آخر بجروح، ‏جراء غارات جوية استهدفت مواقع ذات صلة بالقطاع الصحي في بلدتي ‏قلاويه وتبنين جنوبي لبنان، وكان المسعفان يستجيبان لحوادث سابقة وقعت ‏في المنطقة عندما قُتلا.‏

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: إنه منذ بدء التصعيد في الـ 2 من آذار ‏الماضي، سجلت منظمة الصحة العالمية 158 هجوماً إسرائيلياً على مرافق ‏الرعاية الصحية، ما أسفر عن مقتل 108 أشخاص وإصابة 249 آخرين.‏

وقال: “إن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجالين الإنساني والطبي ‏غير مقبولة، وتزيد من إضعاف النظام الصحي اللبناني الذي يعاني أصلاً من ‏ضغوط هائلة، وتعيق وصول المدنيين إلى خدمات الرعاية الصحية ‏الطارئة”.‏

وأشار إلى استمرار إغلاق ثلاثة مستشفيات و41 مركزاً للرعاية الصحية ‏الأولية، بينما يعمل عدد آخر منها بشكل جزئي فقط، وفي المحافظات ‏الجنوبية، لم تستأنف ستة مستشفيات بعد خدمات الولادة التي كانت قد عُلّقت ‏خلال فترة التصعيد.‏

أوامر نزوح جديدة

نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد كذلك بأنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ‏أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء ونزوح جديدة لبلدات وقرى متعددة ‏في جنوب لبنان والنبطية. ‏

وأضاف: إن هذا ساهم في حدوث موجات نزوح جديدة، وفرض ضغوطاً ‏إضافية على الملاجئ الجماعية والمجتمعات المستضيفة للنازحين. ‏

ونقل عن الشركاء في المجال الصحي أن النازحين – بمن فيهم الفئات الأكثر ‏ضعفاً، كالحوامل – غالباً ما يواجهون صعوبة في الحصول على غذاء كافٍ ‏ومتنوع، ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر الصحية.‏

وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، يواصل الشركاء في العمل الإنساني ‏تقديم المساعدات والخدمات الحيوية، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية.‏

ونبه حق إلى أن الاحتياجات الإنسانية ما زالت تفوق الموارد المتاحة، إذ لم ‏يتم تمويل سوى 41% فقط من النداء العاجل لجمع 308 ملايين دولار للفترة ‏الممتدة من شهر آذار وحتى نهاية شهر أيار الجاري، وفي حال عدم توفر ‏التمويل الكامل، ستشهد الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه والصرف ‏الصحي، انقطاعات.‏

نشاط عسكري يعرقل عمليات اليونيفيل

إلى ذلك أشار حق إلى تسجيل نشاط عسكري مكثف في جميع أنحاء منطقة ‏عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بين يوم الجمعة ‏الماضي وأمس الإثنين مع تسجيل مسارات أكثر من 1296 مقذوفاً نُسِبت ‏إلى الجيش الإسرائيلي، و64 مساراً لمقذوفات نُسبت إلى ميليشيا حزب الله.‏

وأوضح أن الحوادث التي تنطوي على عرقلة حرية حركة حفظة السلام في ‏الجنوب اللبناني تتكرر بشكل يومي، موضحاً أن دبابة للجيش الإسرائيلي ‏قامت يوم السبت، بعرقلة تحرك لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح في القطاع ‏الغربي، كما قامت جرافة للقوات الإسرائيلية بتقييد حركة قوات حفظ السلام ‏بالقرب من البياضة، الواقعة أيضاً في القطاع الغربي، ما اضطر أفراد ‏اليونيفيل إلى العودة أدراجهم في كلتا الحالتين.‏

وقال حق: “نجدد التأكيد على مسؤولية جميع الأطراف في ضمان تمتع ‏اليونيفيل بحرية حركة غير مقيدة أثناء اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها ‏بموجب ولايتها”.‏

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى ‏الـ 17 من الشهر الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي يومياً استهداف البلدات ‏والقرى اللبنانية موقعاً قتلى وجرحى، إضافة إلى عمليات نسف المنازل ‏وتفجيرها.‏