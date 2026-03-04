الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لأربع دول عربية

واشنطن-سانا

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء مستوى التحذير من السفر إلى الثالث في أربع دول عربية، جراء التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، أن الوزارة رفعت مستوى التحذير من السفر إلى الأردن، وسلطنة عُمان، والسعودية، والإمارات إلى المستوى الثالث.

وأضافت الوزارة: إن دولاً أخرى مصنفة حالياً عند مستوى المخاطر نفسه، تشمل البحرين، وإسرائيل، والكويت، وقطر، وفي المقابل، أبقت مصر عند المستوى الثاني من التحذير.

ويعتمد نظام تحذيرات السفر الذي تصدره الخارجية الأمريكية على أربعة مستويات، لتقييم المخاطر الأمنية في الدول، حيث يدعو المستوى الثاني المسافرين إلى “توخي حذر متزايد”، والثالث الى “إعادة النظر في السفر” إلا للضرورة، فيما يعد المستوى الرابع الأعلى في التحذير، ويعني “عدم السفر”.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق، ومباني مدنية ودبلوماسية.