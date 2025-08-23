مصرع 3 أشخاص جراء الأمطار والسيول جنوب شرق اليمن

صنعاء-سانا

لقي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم، الليلة الماضية، إثر سيول جارفة ناجمة عن أمطار غزيرة بمحافظتي حضرموت وشبوة في جنوب شرق اليمن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر يمنية قولها: إن أمطاراً غزيرةً هطلت على محافظتي حضرموت وشبوة خلال الساعات القليلة الماضية متسببةً بحدوث سيول وفيضانات بعدة مناطق، نتيجة منخفض جوي يضرب حالياً خليج عدن وبحر العرب، ما أدى إلى وفاة طفلين غرقاً، في منطقة الجدفرة بمديرية بيحان في شبوة، وشاب توفي بعد أن جرفته السيول في منطقة السويري بمديرية تريم في حضرموت.

ووفق المصادر، جرفت السيول عشرات السيارات، وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية.

وتوقعت الأرصاد الجوية اليمنية استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة على مناطق واسعة من المحافظتين المذكورتين.