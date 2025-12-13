مقتل أربعة جنود تايلانديين في اشتباكات على الحدود مع كمبوديا

بانكوك-سانا

أعلنت تايلاند اليوم مقتل أربعة من جنودها، إثر تجدّد الاشتباكات على الحدود مع كمبوديا.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع سوراسانت كونغسيري، قوله في مؤتمر صحفي: “أربعة جنود قضوا في اشتباكات وقعت في منطقة تشونغ آن ما”، موضحاً أنّ عدد القتلى وصل إلى 14جندياً منذ بدء المعارك الإثنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس، أن تايلاند وكمبوديا اتفقتا على وقف الأعمال الحربية بينهما، ابتداءً من المساء، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسي وزراء البلدين.

يشار إلى أن تايلاند وكمبوديا تتنازعان منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي، إذ أثارت النزاعات على المعابد القديمة مناوشات مسلحة من حين لآخر أسفرت عن أضرار بشرية ومادية.