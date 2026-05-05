عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي يطلقون النار على مسلح قرب البيت الأبيض

واشنطن-سانا

أطلق عناصر جهاز الخدمة السرية الأميركي أمس الإثنين، النار على رجل مسلح وسط مدينة واشنطن، ما استدعى إغلاقاً مؤقتاً للبيت الأبيض.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب مدير الجهاز ماثيو كوين قوله للصحفيين: “إن إطلاق النار وقع بالقرب من مبنى الـ”ناشونال مول” بعد وقت قصير من مرور موكب نائب الرئيس جاي دي فانس في المنطقة، موضحاً أن عناصر الخدمة السرية رصدوا “شخصاً مشبوهاً”، بدا أنه يحمل سلاحاً نارياً قرب البيت الأبيض”.

وقال: إن الرجل لاذ بالفرار على الأقدام بعد اقتراب الضباط منه، ثم أشهر سلاحه وأطلق النار، لافتاً إلى أن عناصر الخدمة ردوا بإطلاق النار عليه وأصابوه، حيث نقل إلى المستشفى، كما أُصيب أحد المارة وهو قاصر، بجروح طفيفة.

واستبعد كوين أن يكون نائب الرئيس مستهدفاً، كما أنه رفض التكهن فيما إذا كان الحادث مرتبطاً بمحاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، وقال: “سنكتشف ذلك بعد التحقيقات “.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من كبار المسؤولين قد أُجلوا من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون بواشنطن في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، عقب سماع إطلاق نار تسبب بحالة من الذعر، وذلك قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية، وأنهم أوقفوا مشتبهاً به.